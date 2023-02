Der Garten- und Landschaftsbauer Maik Plünsch und sein Team von der Firma Bühner Baumpflege fällen die Kastanien auf dem Burgplatz in Plau. Foto: Alexander Block up-down up-down Neues Stadtbild Burgplatz in Plau – Arbeiter fällen 100-jährige Kastanien Von Alexander Block | 20.02.2023, 16:33 Uhr

Mit einigem Wehmut werden seit diesem Montag die 100-jährigen Kastanien auf dem Burgplatz in Plau am See gefällt. An den neuen Charakter des Platzes müssen sich die Einwohner erst einmal gewöhnen.