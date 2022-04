Wie Zahnärzte im 20. Jahrhundert gearbeitet haben, zeigt die neue Ausstellung im Burgmuseum Plau am See. FOTO: Alexander Block Zahnarzt-Technik um 1935 Burgmuseum Plau startet mit neuer Ausstellung in die Saison Von Alexander Block | 26.04.2022, 17:09 Uhr

Das Burgmuseum Plau am See ist seit Ostern wieder geöffnet und zeigt in seiner neuen Ausstellung historische Zahnarzt-Technik des vergangenen Jahrhunderts. Auch Veranstaltungen soll es nun wieder geben.