Exponate des Bildhauers Professor Wilhelm Wandschneider werden auch im Burgmuseum Plau am See ausgestellt. Foto: Carlotta Behnes up-down up-down Plau am See Burgmuseum öffnet auch an Weihnachten und Silvester Von Carlotta Behnes | 07.12.2022, 13:27 Uhr

Museumsleiter Dieter Ehrke und sein Team laden auf eine Reise in die Vergangenheit ein. In der Adventszeit, auch an den Feiertagen, gibt es dazu verlängerte Öffnungszeiten und an manchen Tagen kostenfreien Eintritt.