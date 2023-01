Die Macher der Burgfestspiele Plau am See Manuel Ettelt (l.) und Christian D. Trabert wollen nun das schauspielerische Talent der Plauer fördern. Archivfoto: Alexander Block up-down up-down Für Kinder und Erwachsene Burgfestspiele Plau am See bieten Theaterworkshops in den Ferien an Von Alexander Block | 23.01.2023, 15:41 Uhr

Einmal vor Publikum auf einer Bühne zu stehen und neue Seiten an sich entdecken, das können demnächst Kinder und Erwachsene in Plau am See. Wer bei den Workshops dabei sein will, muss schnell sein.