Erfolgreicher Sommer Burgfestspiele Plau am See: Veranstaltungen lockten 4000 Besucher Von Alexander Block | 19.09.2023, 16:56 Uhr Die Sommer Revue zog tausende Besucher nach Plau am See. Archivfoto: Alexander Block up-down up-down

Die Burgfestspiele Plau am See konnten in ihrem zweiten Jahr die Zuschauerzahlen mit ihren Sommerveranstaltungen steigern. Die Veranstalter wollen Plau am See ganzjährig kulturell bereichern und ihre Projekte ausbauen. Das sind die Pläne.