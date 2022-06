Die Freiluft-Theatersaison in Plau am See beginnt im Juni. FOTO: Nicole Buchmann/Archiv (Symbolbild) Freiluft-Theater in Plau am See Burgfestspiele starten im Juni: 27 Aufführungen geplant Von Franca Niendorf | 01.06.2022, 12:53 Uhr

Es soll Theater für alle sein. Und so hat das Team um die Burgfestspiele Plau am See ein buntes Programm zusammengestellt. Los geht es am 25. Juni. Karten gibt es ab sofort.