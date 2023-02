Uta Herz ist die Geschäftsführerin der Europäischen Bildungsstätte für Lehmbau in Wangelin und froh, dass sie für den Bau der neuen Halle Fördermittel gewinnen konnte. Foto: Katja Frick up-down up-down Nachhaltiges Bauen in Wangelin Bildungsstätte für Lehmbau baut neue Halle und will Kurse erweitern Von Alexander Block | 08.02.2023, 17:12 Uhr

In ihren Kursen zeigt die Bildungsstätte in Wangelin, wie ökologisches Bauen funktioniert. Entsprechend setzt sie auch bei der neuen Halle auf nachhaltige Rohstoffe – und dafür will sie auch die Bauwirtschaft sensibilisieren.