Das Emsemble der Burgfestspiele unterhielt das Publikum mit den schönsten Liedern ihrer Sommer Revue. FOTO: Alexander Block up-down up-down Kultureller Stammtisch bei Burgfestspielen 2022 in Plau Ensemble begeistert Publikum mit Schlagern, Pop- und Rockmusik Von Alexander Block | 11.08.2022, 16:24 Uhr

In Plau am See hat die Kultur derzeit Hochkonjunktur. Im Burghof gibt es fast jeden Abend etwas zu erleben. Seien es die Burgfestspiele, oder das Burghoffest. Nun war auch der kulturelle Stammtisch zu Gast.