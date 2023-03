Die griechische Folklore-Gruppe um Konstaninos Manolis kommt am kommenden Donnerstag nach Plau am See. Foto: Konstaninos Manolis up-down up-down Hotel Klüschenberg Beim kulturellen Stammtisch in Plau erklingt griechische Folklore Von Alexander Block | 17.03.2023, 13:15 Uhr

Beim traditionellen kulturellen Stammtisch in Plau am See gibt es in der kommenden Woche ein Konzert mit griechischer Live-Musik und deutschen Klassikern zu hören.