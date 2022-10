Die Mädchen und Jungen begutachten noch einmal ihren selbstgebauten Lehmbackofen. Foto: Alexander Block up-down up-down Workcamp Wangelin Bau eines Lehmbackofens stärkt Gemeinschaft von Jugend-WG Von Alexander Block | 15.10.2022, 13:35 Uhr

Kinder aus einer Jugendwohngruppe in Parchim haben in den Ferien eine Woche lang in der Lehmbaustätte in Wangelin einen Backofen aus Lehm gebaut. Vor allem ging es dabei aber darum, die Gemeinschaft zu stärken.