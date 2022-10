In dieser Woche trifft sich der Bläsernachwuchs wieder in Barkow. Foto: Martin Huss / Archiv up-down up-down Landesposaunenwerk in Barkow Nachwuchs absolviert in den Herbstferien einen Bläser-Marathon Von Christiane Großmann | 10.10.2022, 15:00 Uhr

In dieser Woche treffen sich wieder junge Bläser aus dem ganzen Land in Barkow mit Landesposaunenwart Martin Huss. In diesen Dörfern und Städten werden die Jugendlichen vom 11. bis 16. Oktober musizieren.