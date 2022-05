Die Musiker, die schon viele Konzertsäle dieser Welt erlebt haben, werden auch einen kleinen Abstecher nach Barkow machen. FOTO: Melton Tuba Quartett Musik in Plau am See Band aus vier Tubisten spielt in der Marienkirche Von Christiane Großmann | 17.05.2022, 14:56 Uhr

Ein Tuba-Quartett ist einzigartig in Deutschland. Am 21. Mai ist es in der St. Marienkirche in Plau am See zu erleben.