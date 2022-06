FOTO: Birgit Arndt/Archiv up-down up-down Auch die Plauer Burgsänger sind beim Auftaktkonzert mit dabei Plauer Musiksommer Bald gibt es wieder Konzerte in der Marienkirche Von Alexander Block | 23.06.2022, 13:36 Uhr

In der kommenden Woche startet in der St. Marienkirche in Plau wieder der Musiksommer. Zum Auftaktkonzert präsentieren sich Chöre aus der Stadt.