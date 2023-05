Bärenwald Stuer Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down Tierpark am Plauer See Bärenwald Stuer verliert eines seiner ältesten Tiere Von dpa | 05.05.2023, 12:56 Uhr

Der Bärenwald in Stuer hat eines seiner ältesten Tiere verloren. Damit leben derzeit noch elf Braunbären im Bärenwald am Plauer See.