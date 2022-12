Symbolbild - Blaulicht Foto: dpa up-down up-down Nahe Ganzlin Autofahrer stirbt bei Unfall auf L17 Von dpa | 01.12.2022, 14:50 Uhr

Ein Autofahrer ist am Donnerstag bei einem Crash südlich von Plau am See ums Leben gekommen. Den Rettungskräften vor Ort boten sich schockierende Bilder.