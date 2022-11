Die Wanderausstellung der Deutschen Wildtier Stiftung über den Rotmilan ist jetzt im Bärenwald Müritz zu sehen. Foto: Petra Konermann up-down up-down Bärenwald Müritz Neue Ausstellung stellt Gefährdung des Rotmilans dar Von Alexander Block | 17.11.2022, 12:02 Uhr

Seit den 1990er Jahren ist die Zahl der Rotmilan-Brutpaare in Deutschland um mehr als ein Drittel zurückgegangen. Die Ausstellung im Bärenwald Müritz in Stuer zeigt die Gründe auf und auch, was sich ändern muss, um dem Trend entgegenzuwirken.