Dasha (vorne) und Lelya sind die neuen Bewohner des Bärenwald Müritz in Stuer. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Neue Heimat für Dasha und Lelya Aus der Ukraine: Zwei neue Bären im Bärenwald Müritz angekommen Von Alexander Block | 19.06.2023, 15:07 Uhr

Aufgrund des Krieges haben es auch Tierschützer in ukrainischen Auffangstationen schwer, gehaltene Tiere zu behandeln. Deshalb gab es nun eine Überführung von zwei Braunbären in den Bärenwald Müritz in Stuer. So verlief der Transport und so geht es für die Bären weiter.