Wie ein naturnaher Garten entstehen kann, darüber informiert am Dienstag der Arbeitskreis „Plau summt“. FOTO: Rolf/Symbolbild „Plau summt“ Arbeitskreis informiert über insektenfreundliches Gärtnern Von Alexander Block | 11.04.2022, 05:43 Uhr

So langsam aber sicher beginnt wieder die Gartensaison. Wer seinen Garten naturnah und insektenfreundlich gestalten möchte, der kann sich am Dienstag in Plau wichtige Tipps vom Arbeitskreis „Plau summt“ geben lassen.