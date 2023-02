Das Ensemble um Christian D. Trabert, Jacqueline Batzlaff und Manuel Ettelt sorgte für drei heitere Abende im Burgmuseum Plau. Foto: Heike Hartung up-down up-down Burgmuseum Plau 200 Gäste besuchen Winterprogramm der Burgfestspiele Plau Von Alexander Block | 27.02.2023, 17:42 Uhr

Um in Plau am See auch im Winter ein kulturelles Programm anzubieten, haben sich die Burgfestspiele und der Heimatverein besondere Lesungen im Burgmuseum einfallen lassen. Die Bilanz kann sich sehen lassen.