Lesung in Perleberg Wolfgang Dost las über die Eigenarten der Prignitzer Von Caroline Hähnel | 20.04.2023, 15:02 Uhr

Wer erfahren will, was den typischen Prignitzer ausmacht, findet Antworten im neuen Buch des Wittstockers Wolfgang Dost. In Perleberg las der Autor daraus vor.