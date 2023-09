Die Winko-Revival-Party kommt am Montag, 2. Oktober, wieder nach Perleberg, in den ehemaligen Miami Live ins Perleberger Gewerbegebiet. Ab 21 Uhr wird bis 6 Uhr in den Feiertag hineingefeiert. Die „Back to the Oldschool“-Crew unternimmt mit den Party-Gästen wieder eine musikalische Zeitreise mit den größten Trance-Techno & House Tracks aus dem ehemaligen Winko Wittenberge, Miami Perleberg und Heizhouse in Parchim. „Lasst uns zusammen wieder eine unvergessliche Nacht mit vielen alten und neuen Bekannten aus der damaligen Partyzeit erleben“, so die Veranstalter.

Auch interessant: Disko-Lifestream aufs heimische Sofa

Gefeiert wird auf zwei Floors und einer Raucher-Area. Auf einem Floor werden Bamba, Creek, Mira, Mono und Sinclair Trance Techno & Hause Classics auflegen. 90er und 2000er Party-Hits gibt es mit Patrick Bockelmann im zweiten Floor.

Dreimal zwei VIP-Tickets zu gewinnen

Für die Party am Montag hat uns die „Back to the Oldschool“-Crew dreimal zwei VIP-Tickets zur Verfügung gestellt. Um diesen Karten einen Schritt näher zu kommen, bedarf es nur einer E-Mail an den „Prignitzer“. Diese schicken Sie mit dem Stichwort „Back to the Oldschool“-Crew“ an pri@prignitzer.de. Name und Adresse nicht vergessen. Einsendeschluss ist Freitag, 29. September, um 12 Uhr. Die Gewinner können die Karten dann am Montag in der Redaktion Perleberg, Berliner Straße 1, abholen.

Die Gewinner haben mit ihren Eintrittskarten freien Eintritt, zahlen keine Garderobe und bekommen ein Freigetränk zur Begrüßung. Natürlich müssen sie sich nicht an der Kasse anstellen, sondern gleich zum Eingang gehen.