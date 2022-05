Gute Stimmung in einem vollen Club B 189 gab es am Sonnabend bis in den frühen Morgen. FOTO: Matthias Günther Winko Revival-Party in Perleberg Feiern im Club B 189 – Fans kommen aus vielen Teilen Deutschlands Von Renè Hill | 09.05.2022, 14:03 Uhr

Das „Back to the Oldschool“-Team hat Wort gehalten. Ein Jahr und ein Monat nach dem Live-Stream aus dem Kultur- und Festspielhaus in Wittenberg geht es wieder live an den Start.