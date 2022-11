Der Beruf der Hebamme ist essentiell. Sie begleiten Frauen und ihre Babys über die Schwangerschaft hinweg, während der Geburt und auch danach. Symbolfoto: Annette Riedl/dpa up-down up-down Kreiskrankenhaus in Perleberg Bürokratie in Krankenhäusern lässt Patienten zu Nummern werden Von Gina Werthe | 18.11.2022, 15:45 Uhr

Die Bürokratie wird immer mehr, die Arbeit am Menschen geht verloren. Es geht nur um Profit - Patienten werden zu Nummern. Das fange schon bei der Geburt an, so Karsten Krüger, Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses.