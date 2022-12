Ob Tasse, Trinkbecher oder Frühstücksbrettchen, die Artikel, die die Stadt Perleberg in der Stadtinformation am Großen Markt anbietet, werden häufig als Weihnachtsgeschenke genutzt. Das verraten Sophie Kern, Sachbearbeiterin Stadtmarketing und Tourismus, und ihre Kollegin Heike Neumann.

Perleberger verschenken zu Weihnachten gern Tassen der Rolandstadt

So fänden kleinere Souvenirs wie etwa Magnete oder Postkarten das ganze Jahr über gleichmäßig Absatz. Doch zu Festen wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten dürfen es auch andere Geschenke sein. Tassen oder Bücher mit Bezug zur Rolandstadt würden gerne an die Familie und den Freundeskreis verschenkt, erzählt Heike Neumann.

Sie arbeitet an der Theke der Stadtinformation und hat den direkten Draht zu den Kunden, weiß, was gefragt ist und was eher nicht. „Jetzt wird gezielt nach Weihnachtsgeschenken geschaut“, sagt sie.

Stadtführungen sind beliebtes Geschenk

Nicht nur Materielles, auch ein Erlebnis in Form einer Stadtführung sei als Geschenk beliebt. Normalerweise reduziere die Stadt in diesem Punkt ihr Angebot etwas über die Wintermonate, da bei Minusgraden einfach die Nachfrage nicht so groß sei. Doch dieses Jahr sei es anders, die Menschen hätten nach wie vor großes Interesse und dementsprechend könne man auch mehr Führungen anbieten.

Perleberg gestaltet Souvenir bewusst etwas schlichter

Speziell auf Weihnachten bezogene Artikel gibt es in der Stadtinformation übrigens nicht. Wer also etwa den Plüsch-Roland gerne im Nikolausgewand hätte, wird dort nicht fündig werden. Man versuche bewusst, das Sortiment allgemeiner zu halten, erklärt Sophie Kern, sodass sich die Kunden das ganze Jahr über davon angesprochen fühlen könnten. Auch sei zum Beispiel der neue Perleberg-Trinkbecher absichtlich in schlichtem Design gestaltet, damit er Kunden verschiedenen Alters und mit unterschiedlichen Präferenzen gleichermaßen anspreche.

Doch immer könne man den Geschmack aller Besucher treffen. Beispiel Regenschirme. Bunte Perleberg-Motiven zieren diese. Manche Kunden greifen gerne zu, andere halten das farbige Design für sich nicht so passend. „Jeder Geschmack ist unterschiedlich.“ Daher lege man Wert auf Vielfalt.

Stadtinformation führt Bürger-Wunschliste

Und falls jemand doch nach etwas ganz Bestimmtem sucht, das es (noch) nicht gibt, kann er seinen Wunsch auf der Bürger-Wunschliste notieren lassen. Heike Neumann hat schon so manche Nachfrage aufgeschrieben, zum Beispiel die nach einem Perleberg-Saunahandtuch. „Wir freuen uns immer über Ideen und wollen für die Bürger da sein.“

Die notierten Wünsche gehen dann weiter an Sophie Kern. Ihre Aufgabe ist es, abzuwägen, was davon umsetzbar ist oder nicht. Ziel sei es, pro Jahr zwei neue eigene Produkte ins Sortiment aufzunehmen, sagt sie.

Einen regelrechten „Ladenhüter“ gebe es übrigens nicht, meint Heike Neumann: „Ich habe bisher von allem immer was verkauft. Es gibt nichts, was die Leute gar nicht wollen.“

Wittenberger verschenken gerne Eintrittskarten

Auch in der Touristinformation Wittenberge wird in der Adventszeit der eine oder andere Artikel erworben, um zu Nikolaus oder Weihnachten als Geschenk zu dienen. Dort sind es vor allem Karten für die Veranstaltungen des Kultur- und Festspielhauses oder Gutscheine vom Wittenberger Interessenring WIR für einen Einkaufsbummel in der Innenstadt. Auch Karten für die Therme Bad Wilsnack werden gerne genommen, verraten Sylvia Kieke und Frauke Spiller-Witt.

Die Kalender mit Wittenberger Motiven seien ebenfalls ein beliebtes Geschenk zum Jahresende. Spezifische Weihnachtsartikel mit Bezug zur Stadt findet man auch hier nicht, dafür kann man farbige Windlichter und Kerzenhalter erwerben, die für weihnachtliche Stimmung sorgen.

Eine Wunschliste, wie es sie in der Stadtinformation Perleberg gibt, führt die Touristinformation Wittenberge nicht. Manchmal komme es vor, dass die Besucher nach etwas nicht Vorhandenem fragten, da müsse man sehen, sagt Frauke Spiller-Witt. „Ansonsten finden die Leute eigentlich immer etwas.“

Verlängerte Öffnungszeiten während der Weihnachtsmärkte

Anlässlich des Weihnachtsmarktes wird die Touristinformation in Wittenberge am kommenden Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet sein. Auch in Perleberg verlängert die Stadtinformation während des dortigen Weihnachtsmarktes ihre Öffnungszeiten: Dort kann man von Mittwoch, dem 14. Dezember, bis Samstag, dem 17. Dezember, jeweils von 9 bis 18 Uhr vorbeischauen.

