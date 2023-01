An die 40, 50 ausgemusterte Tannenbäume, die die Quitzower Kameraden zuvor im Dorf eingesammelt hatten, landeten im Feuer. Foto: Martina Kasprzak up-down up-down Dorfgemeinschaft im Winter Quitzower trotzen beim Tannenbaumverbrennen dem Regen Von Martina Kasprzak | 15.01.2023, 10:49 Uhr

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Quitzow sammelten am Sonnabendmittag abgeschmückte Tannenbäume ein. Am frühen Nachmittag luden sie an ihrer Feuerwache zum geselligen Beisammensein - eine willkommene Abwechslung.