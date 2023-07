Szenenfoto aus der Wahrenberger Inszenierung von Kästners „Die Schule der Diktatoren“. Foto: Renè Hill up-down up-down Jugendtheatercamp in Wahrenberg Für die „Die Schule der Diktatoren“ wird der ganze Saal zur Bühne Von Renè Hill | 30.07.2023, 11:15 Uhr

In nur einer Woche haben 30 Jugendliche im alljährlichen Jugendtheatercamp „Die Schule der Diktatoren“ einstudiert. Dafür wurden sie am Sonnabendabend im Wahrenberger Elbehof gefeiert. So verlief die Woche.