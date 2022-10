In Sachen Sanierungsarbeit ist in Perleberg in den letzten Jahren einiges passiert. So auch am Quartier Heilige-Geist-Straße. Hofseitig liegt das Areal in der Karl-Marx-Straße. Die GWG ließ das drittälteste Gebäude Perlebergs denkmalgerecht für rund 520 000 Euro sanieren.

