Glückwünsche zum Jubiläum 30 Jahre Hagebaumarkt Perleberg: Vom Spargelfeld zum Baumarkt Von Renè Hill | 29.09.2023, 17:54 Uhr Marktleiter Peter Steger (links) und sein Stellvertreter Guido Teßmer. Foto: Renè Hill

Seit 30 Jahren gibt es in der Rolandstadt Perleberg den Hagebaumarkt am Schwarzen Weg. Am Freitagnachmittag sind Bürgermeister und TGZ-Geschäftsführer zum Gratulieren gekommen. Das haben sie über den Markt erfahren.