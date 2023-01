Marina Balagurchyk mit ihren Kindern Andrii, Artjom und Warwara (v.l.n.r.) vor dem Weihnachtsbaum. Foto: Renè Hill up-down up-down Ukrainer in Perleberg Der Salat Olivier ist beim Neujahrsfest ein Muss Von Renè Hill | 01.01.2023, 09:46 Uhr

Viele Familien aus der Ukraine sind im vergangenen Jahr vor dem Krieg in ihrem Lande geflohen, so auch die fünfköpfige Familie Balagurchyk. Seit kurzem leben sie in Perleberg, feierten hier den Jahreswechsel.