Diese Aufnahme ist Teil der Ausstellung. In dem zerstörten Theater leitete die Mitorganisatorin Iryna Korol einst ein Kindertheater. Foto: Oleg Gryb up-down up-down „Mein Name ist Ukraine 2022“ Ukrainerinnen zeigen Fotografien auch in Pritzwalk und Perleberg Von Malte Fuchs | 13.10.2022, 07:53 Uhr

Aus der Ukraine geflohene Frauen zeigen in eindrücklichen Bildern die Zerstörung in ihrer Heimat. Das sind die neuen Ausstellungstermine in Perleberg, Pritzwalk und Wittenberge.