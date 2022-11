Wer heute die Azubis haben will, der muss sich was einfallen lassen. Wie das geht, zeigen die Stände des Kreiskrankenhauses Prignitz und der Schule für Gesundheitsberufe Perleberg: Das Zeigen eines neuen Hüftgelenks in OP-Kleidung fällt auf und lockt interessierte Besucher.

Foto: Gina Werthe up-down up-down