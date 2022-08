Für die fünfjährige Isabella und ihren kleinen Bruder Fabian geht es im Unimog beim Tag der offenen Tür der Kreisstraßenmeisterei hoch hinaus. Foto: Gina Werthe up-down up-down Tag der offenen Tür Vom Fahrzeug der Kreisstraßenmeisterei hat man den Überblick Von Gina Werthe | 27.08.2022, 12:55 Uhr

Die Straßen in Schuss halten, Kontrollfahrten, Instandsetzungen, Säuberungsarbeiten, Baumpflege - Was alles zum Alltag der Kreisstraßenmeisterei gehört, konnten Besucher am Samstag beim Tag der offenen Tür erleben.