FOTO: Renè Hill Tag der Befreiung in Perleberg Gedenken im Zeichen des Krieges in der Ukraine Von Renè Hill | 08.05.2022, 15:03 Uhr

Traditionell am 8. Mai fand auch an diesem Sonntag in der Rolandstadt Perleberg das Gedenken an die gefallenen Sowjetsoldaten statt.