Peter Jekal (links) und Ludwig Kammermeier begeistern das Publikum in der Sükower Dorfkirche. FOTO: Renè Hill

Sükower Landleben e.V. Konzert in der Kirche und Kaffee auf'm Brink fördern Miteinander Von Renè Hill | 27.06.2022, 13:58 Uhr

Wenn in Sükow etwas los ist, dann stehen die engagierten Einwohner des Vereins Sükower Landleben dahinter. Am Sonnabend, am Rande des Konzertes, wurde ihr Engagement durch die Volks- und Raiffeisenbank gewürdigt.