Der Leiter der Straßenmeisterei Perleberg des Landesbetriebs Straßenwesen, Christian Höger, zeigt ein Streufahrzeug vor dem mit 800 Tonnen gefüllten Salzlager. Foto: Martina Kasprzak up-down up-down Landesbetrieb Straßenwesen 800 Tonnen Salz warten in Quitzow auf Schneefall Von Martina Kasprzak | 04.11.2022, 12:15 Uhr

Rund 310 Kilometer Landes- und Bundesstraßen muss die Straßenmeisterei in Quitzow des Landesbetriebes Straßenwesen betreuen. Die Mitarbeiter fangen in diesen Tagen an, Fahrzeuge und Technik für den Winterdienst zu rüsten.