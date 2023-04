Jan Manske, Maria Kwaschik und Jay Toor (v.l.) präsentieren 2023 zum zweiten Mal das Straßenkunstfestival PerleBÄM! Foto: Caroline Hähnel up-down up-down Straßenkunstfestival in Perleberg PerleBÄM! 2023: So groß wird das Festival in diesem Jahr Von Caroline Hähnel | 20.04.2023, 16:59 Uhr

Straßenkunst für alle in der Perleberger Altstadt - so lautete 2022 das Ziel des Festivals PerleBÄM! Die Resonanz war groß, im Mai geht das Festival erneut an den Start und soll noch größer und bunter werden.