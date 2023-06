Weissstorch Foto: Kai Horstmann up-down up-down Auswirkung der Trockenheit Störche leiden unter dem Klimawandel Von Kai Horstmann | 27.06.2023, 17:04 Uhr

Storchenpopulation in Rühstädt: deutlich weniger Nachwuchs als in den 1990er Jahren. Der NABU ist in Sorge.