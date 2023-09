Wenn sich am Sonnabend die Bürger zum Feiern auf dem Prignitztag in Perleberg treffen, will sich Landrat Christian Müller unter die Menge mischen. Er will nicht nur dabei, sondern mittendrin sein. „Der Austausch mit den Bürgern ist für mich ein ganz wichtiger Punkt“, sagt er.

Lesen Sie dazu auch: Das brauchen Sie in der Katastrophe: Experten geben Tipps auf dem Bürgerfest in Perleberg

Das passt zu seinem Politikstil, der mit seinem Amtsantritt im August 2022 mehr und mehr Konturen annimmt. Eine offene Verwaltung, die für den Bürger arbeitet, und der soll das auch spüren. Der Prignitztag hat dabei die vielleicht größte Symbolwirkung. Für dieses Bürgerfest hat der Landrat seinen Neujahrsempfang gestrichen.

Landrat verzichtet auf seinen Neujahrsempfang

Die Veranstaltung Ende Januar war über Jahrzehnte ein fester Termin, kehrt aber wohl so nicht zurück. „Das Format nutzt sich ab“, sagt Müller und umschreibt damit ein anderes Wort: langweilig. Für viele Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur dürfte es eher ein Pflichttermin gewesen sein. Auch andere Landkreise hätten sich neuen Formaten geöffnet.

Landkreis wird 30 Jahre alt

Spätestens seit der regionale Wachstumskern ebenfalls zum Neujahrsempfang einlädt, traf sich ein Großteil der Gäste erneut. „Die Unterbrechung in der Corona-Pandemie war der letzte Ausschlag, mal etwas Neues auszuprobieren“, sagt Müller. Außerdem wird der Landkreis 30 Jahre alt. Auch das spreche für den Prignitztag.

Landrat Christian Müller will mit den Bürgern auf dem Prignitztag sprechen. Foto: privat Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der Landrat wolle mit den Menschen ins Gespräch kommen. Es geht um Informationen, um Botschaften wie diese: „Wir wollen für die Bürger da sein, aber wir wollen ihnen auch zeigen, welche Möglichkeiten wir haben und welche nicht.“ Beispiel Nahverkehr. Der Wunsch nach mehr Bussen und Fahrten fällt immer wieder. „Aber diese müssen auch durch den Kreis finanziert werden“, so Müller.

Fragen zur Biotonne werden beantwortet

Auf der anderen Seite wolle man zeigen, was der Kreis alles zu bieten hat. Beginnend mit der Kreismusikschule und der Volkshochschule. Der Bereich Abfallwirtschaft wird sich vorstellen, Fragen zur Biotonne beantworten. Der Katastrophenschutz kommt mit Partnern und wird moderne Technik zum Anfassen präsentieren.

Sparkassen-Truck auf dem Prignitztag

Die Sparkasse Prignitz rollt mit einem großen Truck an, während sich auf der Bühne Tanzgruppen, Karnevalsvereine und Chöre präsentieren. Die Tageszeitung „Der Prignitzer“ lädt in ihre gläserne Redaktion ein. Besucher sind aufgefordert, die Tageszeitung online und die Printausgabe aktiv mitzugestalten.

Lesen Sie mehr: Perleberg hält jetzt den Staffelstab für den Brandenburg-Tag fest in Händen

Landrat Müller will von 10 bis 18 Uhr während der ganzen Zeit auf dem Areal bleiben. Wer ihn verpasst, kann Wünsche, Anregungen oder Kritik schriftlich abgeben. Dazu wird eine Box aufgestellt. „Wir werden den Tag auswerten und entscheiden, ob er im nächsten Jahr wieder stattfinden wird“, sagt Müller. Zum Neujahrsempfang lädt er gemeinsam mit dem Kreistag ein. „Auch die Abgeordneten müssen zustimmen, wenn es keinen mehr geben soll.“