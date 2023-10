Perleberger Kritik am TGZ Prignitz Perleberg nicht vernachlässigen: Stadtverordnete fordern TGZ-Büro vor Ort Von Renè Hill | 06.10.2023, 16:04 Uhr Der Geschäftsführer des TGZ Prignitz Thomas Götz steht bei den Perleberger Stadtverordneten in der Kritik. Foto: Hanno Taufenbach up-down up-down

Das Technologie- und Gewerbezentrum (TGZ) Prignitz steht in Perleberg in der Kritik. Seit langem fordern die Stadtverordneten der Rolandstadt eine Außenstelle vor Ort. Diese Aussagen fielen in der Stadtverordnetenversammlung.