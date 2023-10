Duales Studium Moritz Golze ist der erste Student der Sparkasse Prignitz Von Hanno Taufenbach | 11.10.2023, 14:55 Uhr Personalleiterin Meike Jaeger ist in der Sparkasse Prignitz Ansprechpartnerin für alle Auszubildenden, unter ihnen der Student Moritz Golze. Foto: Hanno Taufenbach up-down up-down

Moritz Golze wollte nach seinem Abitur in Pritzwalk studieren und das möglichst in der Region. Er entschied sich für das Duale Studium an der Sparkasse Prignitz. Sie bietet diese Ausbildung erstmals an und sucht Bewerber.