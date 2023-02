Jannes Wendt wird an der Orgel eines der elf Sommerkonzert in diesem Jahr mitgestalten. Foto: Renè Hill up-down up-down Erstmals in Perleberg Sommermusik-Konzertreihe in Sankt Jakobi geht an den Start Von Renè Hill | 11.02.2023, 13:41 Uhr

Was in vielen Kirchen des Landes fester Bestandteil der Kirchenmusik ist, wird es ab April in diesem Jahr auch in Perleberg geben: eine Sommermusik-Konzertreihe.