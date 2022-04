Simone Misigaiski bietet in ihrem Edeka-Markt regionale Produkte an. FOTO: Caroline Hähnel Regionale Produkte Knieper und Senf kommen aus der Prignitz Von Caroline Hähnel | 01.04.2022, 14:42 Uhr

Seit Dezember gibt es in Perleberg einen zweiten Edeka-Markt. Zusätzlich zum Standort Berliner Weg eröffnete Simone Misigaiski in der August-Bebel-Straße eine weitere Niederlassung. Neu in diesem Markt: eine Abteilung mit regionalen Produkten.