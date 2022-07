Im Gespräch mit den Bürgern: Thomas Domres (links) und Sebastian Walter. FOTO: Renè Hill up-down up-down Sommertourstation Perleberg In der aktuellen Krise muss das Leben bezahlbar bleiben Von Renè Hill | 20.07.2022, 15:29 Uhr

Der Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Brandenburger Landtag, Sebastian Walter, war am Dienstag in der Prignitz unterwegs. Am Abend kam er beim Bürgerforum mit Einwohnern der Stadt Perleberg ins Gespräch.