Selbst beim Abschiedsfoto will Gabriele Gohlke (rechts) nicht im Mittelpunkt stehen. Schüler der 6. Klasse, die mit ihr nun die Grundschule verlassen, dürfen mit aufs Foto. Foto: Renè Hill up-down up-down Scholl-Grundschule Perleberg Letzter Schultag für engagierte Schulleiterin: Gabriele Gohlke geht in den Ruhestand Von Renè Hill | 11.07.2023, 10:03 Uhr

Gabriele Gohlke ist seit 38 Jahren Lehrerin, seit 13 Jahren Schulleiterin an der Geschwister-Scholl-Grundschule in Perleberg. Jetzt geht sie in den Ruhestand. So erlebte sie ihre Schulzeit als Pädagogin.