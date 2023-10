Ortsbegehung in Schönfeld Wieder Hoffnung auf einen Spielplatz in Schönfeld Von Renè Hill | 07.10.2023, 16:21 Uhr Ortsvorsteherin Angela Schulz (Mitte) zeigt Bürgermeister Axel Schulz (links) die favorisierte Fläche für einen Spielplatz. Foto: Renè Hill up-down up-down

Ortsvorsteherin Angela Schulz hatte den Bürgermeister am Freitagvormittag zur Ortsbegehung durch Schönfeld eingeladen. In dem Perleberger Ortsteil fehlt ein Kinderspielplatz, wie der Bürgermeister erfährt. So könnte sich dieser Wunsch vielleicht bald erfüllen.