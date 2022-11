Einblicke in das Unterrichtsfach Naturwissenschaften gibt es beim Schnupperunterricht des Gottfried-Arnold-Gymnasiums. Foto: Paul Grothenburg up-down up-down Angebot für Sechstklässler Perleberger Gottfried-Arnold-Gymnasium lädt zum Schnupperunterricht Von Renè Hill | 10.11.2022, 15:24 Uhr

Sechstklässler an den Grundschulen müssen langsam darüber nachdenken, welche weiterführende Schule für sie ab dem kommenden Schuljahr die richtige ist. Am 19. November will das Gottfried-Arnold-Gymnasium diese Wahl erleichtern.