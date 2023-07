Die Prignitzer Band Kokas ist beim Rolandfest 2023 in Perleberg mit dabei. Foto: Kokas up-down up-down Vielfältiges Programm Rolandfest 2023 in Perleberg bringt Kokas auf die Bühne Von Caroline Hähnel | 04.07.2023, 16:22 Uhr

Bald geht es in Perleberg wieder hoch her: Am 8. und 9. September findet das diesjährige Rolandfest statt. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Programm. Das ist geplant.