Traditionell wurde der Richtfest-Spruch für das Dorfgemeinschaftshaus in Sükow unter der Richtkrone verlesen. Foto: Inka Reblin up-down up-down Richtfest in Sükow Erste Etappe zum Dorfgemeinschaftshaus in Sükow ist geschafft Von Inka Reblin | 21.04.2023, 15:48 Uhr

Mit der Feier des traditionellen Richtfestes für das Dorfgemeinschaftshaus in Sükow nimmt ein Herzenswunsch der Dorfbewohner Form an. Nun geht es an den Innenausbau.