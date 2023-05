Freuen sich auf den Bundeswettbewerb in Reichenbach: Sandy Thürmann, Alina Wendt, Hanna Lüdtke, Magdalena Telschow und Klara Wiegand (v.l.n.r.). Das Flötenquintett vertritt die Prignitz beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. Foto: Renè Hill up-down up-down Bundesfinale „Jugend musiziert“ Querflöten-Quintett vertritt die Prignitz beim Bundesfinale Von Renè Hill | 16.05.2023, 10:20 Uhr

Am Pfingswochenende findet in Zwickau und Umgebung das Finale des 60. Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ statt. Fünf Musikerinnen vertreten die Prignitz. So bereiten sie sich auf diesen musikalischen Höhepunkt vor.