Ralph Bührig zeichnet Kirsten Gmirek mit der Silbernen Ehrennadel des Handwerks aus. Foto: Renè Hill up-down up-down Kreishandwerkerschaft Prignitz Kirsten Gmirek erhält zum Abschied nach 23 Jahren die Silberne Ehrennadel Von Renè Hill | 28.02.2023, 16:57 Uhr

Nach über 23 Jahren verlässt Geschäftsführerin Kirsten Gmirek die Kreishandwerkerschaft Prignitz. An ihrem letzten Arbeitstag wurde sie am Dienstag im Gasthof Düpow in den Ruhestand verabschiedet.